Schwerpunkte

Neuer Treffpunkt am Nürtinger Galgenberg

21.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gestern eröffnete Oberbürgermeister Johannes Fridrich das Café Heinrich im Galgenbergpark und erinnerte dabei auch an die Anfänge der Nürtinger Heinrichsquelle und die Hoffnungen, die damit verbunden waren.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich (links), Pächter Serkan Kilic und Projektleiter Jörg Hoffmann von der Gebäudewirtschaft Nürtingen, durchschnitten das rote Band zur Eröffnung des Café Heinrich im Landschaftsschutzgebiet Galgenbergpark. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die kleine Trinkhalle am Fuße des Galgenbergs hat wieder eine neue Funktion. Wo früher Heilwasser ausgeschenkt wurde, gibt es jetzt Cappuccino, Sekt, Bier alkoholfreie Getränke, Kuchen und kleine Snacks. Serkan Kilic ist der neue Pächter, der gestern zur Eröffnung schon mal zeigte, was er den Gästen künftig im Cafè Heinrich bieten will. Der Kiosk, in dem man auch Disc-Golf-Scheiben ausleihen kann, ist ab sofort täglich geöffnet. Zwischen 10 und 20 Uhr können Besucher dort im Schatten der Bäume gemütlich sitzen und beispielsweise die Disc-Golfer beobachten, wie sie versuchen die bunten Scheiben in den Fangkörben zu versenken.