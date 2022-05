Schwerpunkte

Neuer Transformator in Nürtingen angekommen

06.05.2022 12:00

Am Umspannwerk in der Eichendorffstraße werden in diesen Tagen und Wochen neue Transformatoren eingesetzt. Der erste Schwertransport kam bereits auf dem Baugelände an.

68 Tonnen wiegt ein Transformator. Die Aufstellung erfolgt in Präzisionsarbeit. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die Modernisierungsarbeiten im Umspannwerk Nürtingen in der Eichendorffstraße der Netze BW sind bereits so weit fortgeschritten, dass nun die neuen Transformatoren angeliefert werden können. In der Nacht zum 5. Mai rollte der erste 68 Tonnen schwere Koloss der Firma Koncar auf einem Tieflader von Zagreb nach Nürtingen und kam in den frühen Morgenstunden am Tor des Baugeländes an.