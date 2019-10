Neuer Spielplatz in Reudern nimmt Gestalt an

08.10.2019, — E-Mail verschicken

In Reudern nimmt der neue Spielplatz Breitäcker Gestalt an. Nachdem kurz vor den Sommerferien der Spatenstich stattfand, werden nun die ersten Elemente aufgebaut. Dazu zählen zwei Kletternester, von denen die Kinder über einen Parcours einen zentral gelegenen Spielcontainer erreichen können. Diesen können sie beklettern und über eine Röhre wieder herabrutschen. Der Container selbst, in dem sich die Kinder verstecken können, ist ebenfalls bekletterbar. Das Innenleben besteht aus Spielelementen. In den kommenden Wochen wird noch eine Seilrutsche installiert. Der Spielplatz wurde im Frühjahr zusammen mit Eltern konzipiert und beinhaltet auch Wünsche der Kinder. Die Elemente sind für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet und bildet somit eine Ergänzung zum neuen Spielplatz Wertäcker, der für Kinder bis zu sechs Jahren geeignet ist. Die Fertigstellung ist für Ende Oktober vorgesehen. nt