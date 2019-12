Neuer Glascontainer

NT-REUDERN (bsw). Wer in den letzten Tagen Altglas entsorgen wollte und den Standort im Reuderner Marbachweg gegenüber dem Friedhof angefahren ist, hat sich sicherlich über das Verschwinden der Container gewundert. Diese wurde in die Zittelmannstraße, unmittelbar nach dem Abzweig von der Bundesstraße 297/Reuderner Straße, versetzt. Hintergrund ist zum einen, dass die Container am bisherigen Standort auf Parkplätzen für Friedhofsbesucher und für die zukünftigen Bewohner des städtischen Gebäudes Marbachweg 3 standen und zum anderen, dass auf dem Recyclinghof am Ende des Marbachwegs auch Glas entsorgt werden kann. Darüber hinaus weist die Ortschaftsverwaltung Reudern auf die Standorte von Dog-Stationen am Sportgelände, an der Kelter, an der Ecke Stephanstraße/Marbachweg und am Beginn des Feldwegs in der Zittelmannstraße sowie die monatliche Papiersammlung in Form einer Hol- und Bringsammlung des Liederkranzes Reudern hin. Außerdem stehen am Standort Zittelmannstraße und im Marbachweg auch Altkleidercontainer.