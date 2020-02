Neuer Chorleiter für den Gesangverein

NT-RAIDWANGEN (pm). Zum Jahresende legte der langjährige Chorleiter des Gesangvereins Raidwangen Thomas Preiß sein Amt nieder. Für das Offene Singen bleibt Preiß dem Chor weiterhin erhalten. Am ersten Probentag in diesem Jahr wurde Preiß in einer Feierstunde gewürdigt und verabschiedet. Der Dirigentenstab wurde an den neuen Chorleiter Thimo Härter übergeben. Der junge Pianist und Dirigent hatte bereits bei der Jahresveranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins in Raidwangen seinen ersten Auftritt mit dem Gesangverein. Offiziell stellt er sich der Öffentlichkeit beim Frühlingsgruß am Sonntag, 29. März, nachmittags auf dem Dorfplatz in Raidwangen vor. Zu diesem Anlass studieren die Chöre neuer Lieder ein und suchen Verstärkung. Die Probezeiten sind donnerstags, von 18 bis 18.45 Uhr Sing-Kids, von 18.45 bis 19.45 Uhr Jugendchor capo da und von 20 bis 22 Uhr Erwachsenenchor Da Capo. Nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.gv-raidwangen.de.