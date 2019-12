Neuer Chefarzt für Gefäßchirurgie in Nürtingen

11.12.2019 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

An der Medius-Klinik wurde Dr. Christoph Lutz als Chefarzt der neuen Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin eingesetzt

In Nürtingen gibt es einen weiteren Chefarzt: Dr. med. Christoph Lutz leitet die neue Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin. Er wirkt nicht nur am Aufbau dieser Abteilung mit, sondern auch an der Ausstattung eines Hybrid-Operationssaales, der im kommenden Jahr fertig werden soll.

Der neue Chefarzt Dr. Christoph Lutz im Gespräch mit Landrat Heinz Eininger Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Am Montag wurde Lutz feierlich ins Amt eingeführt. Ab dem 1. Januar wird die neue Klinik nach und nach unter seiner Leitung ausgebaut. Landrat Heinz Eininger, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Medius-Kliniken ist, eröffnete die Reihe der Redner.