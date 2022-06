Schwerpunkte

Neuer Bezirksposaunenwart im Kirchenbezirk Nürtingen

14.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Lutz Staemmler folgt auf Elisabeth Gall. In einem Gottesdienst in der Nürtinger Stadtkirche Sankt Laurentius wurde er am Sonntag in sein Amt eingesetzt.

Lutz Staemmler (Zweiter von links) folgt als Bezirksposaunenwart Elisabeth Gall (Zweite von rechts). Pfarrerin Sylvia Unzeitig (links) und Dekanin Christiane Kohler-Weiß gestalteten den Gottesdienst zur Amtseinsetzung. Foto: Fischer

NÜRTINGEN. Wie Dekanin Christiane Kohler-Weiß gleich zu Beginn des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag betonte, wurde in der Nürtinger Stadtkirche Sankt Laurentius ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Dies war durch die offenen Türen schon vor Gottesdienstbeginn zu hören. Mit einer Bearbeitung von „Die güldne Sonne“ von Traugott Fünfgeld wurden die Besucher begrüßt. Im Gottesdienst wurde Lutz Staemmler als neuer Bezirksposaunenwart im Kirchenbezirk Nürtingen feierlich von der Dekanin in sein Amt eingesetzt.