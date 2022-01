Schwerpunkte

Neuer Bettenbau der Nürtinger Klinik auf dem Säer kurz vor dem Bezug

11.01.2022

Der neue Bettenbau an der Medius-Klinik auf dem Säer in Nürtingen ist kurz vor seiner Fertigstellung. Das zweigeschossige Gebäude (links) wurde in den letzten eineinhalb Jahren an den vorhandenen Pflegebereich der Klinik (rechts) angebaut. Diese Möglichkeit wurde bereits beim Neubau der Klinik vor zwölf Jahren vorgesehen. Der Anbau wurde notwendig, weil die Fallzahlen des Klinikums in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Im Anbau werden zwei neue Stationen mit insgesamt 72 Betten eröffnet, was die Kapazität um zirka 20 Prozent erhöht. Aber auch organisatorisch bieten sich weitere Möglichkeiten. So können die Pflegebereiche fachlich besser ausdifferenziert und mit dem entsprechend qualifizierten Pflegepersonal besetzt werden. Belegt werden die neuen Stationen vor allem mit Patienten der neu aufgestellten Gefäßchirurgie und der bestehenden Unfall- und orthopädischen Chirurgie. Außerdem ist Platz für eine geriatrische Pflegeeinheit, für die zunächst 22 der neuen Bettenplätze gedacht ist. ug Foto: Holzwarth