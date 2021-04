Schwerpunkte

Neuer Bahnsteig für S-Bahn im Bahnhof Nürtingen

22.04.2021 05:30

Grünen-MdB Gastel über die Ausbaupläne im Nürtinger Bahnhof

Ende 2025 soll die S-Bahn nach Nürtingen in Betrieb gehen. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN (pm). Ende 2025 soll die S-Bahn nach Nürtingen in Betrieb gehen. Vorgesehen ist ein Halbstundentakt. Matthias Gastel, Grünen-Bundestagsabgeordneter und bahnpolitischer Sprecher seiner Fraktion, hat die Bundesregierung nach dem aktuellen Sachstand für die Umbaupläne am Bahnhof in Nürtingen gefragt. Aus der Antwort des Bundes geht hervor, dass für die Planung für einen Bahnhofsausbau bereits ein Vertrag zwischen dem Verband Region Stuttgart (VRS) als Aufgabenträger für die S-Bahn und den beiden Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn (DB), DB Netz und DB Station, geschlossen wurde.