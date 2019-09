Neue Theke zum Nova-Einweihungsfest

27.09.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Versöhnungskirche in der Nürtinger Braike präsentiert sich ab Samstag deutlich moderner als bisher

Gerade noch rechtzeitig vor dem Einweihungsfest der Jungen Kirche Nova an diesem Wochenende steht die Theke in der Versöhnungskirche kurz vor der Vollendung. Der Kirchenraum in der Nürtinger Braike wird sich ab Samstag in modernisierter Form präsentieren – auch dank Spendengeldern von der Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung.

NÜRTINGEN. „Man kann sich noch gar nicht vorstellen, wie der Kirchenraum aussieht, wenn er fertig ist“, sagte Pfarrer Markus Frank von der evangelischen Versöhnungskirche gestern vor Ort. Dabei steht die Einweihungsfeier der Jungen Kirche Nova unmittelbar bevor. Schon am morgigen Samstag soll der Kirchenraum in ganz neuem Glanz erstrahlen. Momentan stehen die 180 neuen und äußerst bequemen Stühle noch frisch verpackt und gestapelt da. Sie sollen die bisherigen Kirchenbänke ersetzen, von denen allerdings auch einige noch erhalten bleiben und bei Großveranstaltungen wie Weihnachtsgottesdiensten oder Konfirmationen zum Einsatz kommen.