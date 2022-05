Schwerpunkte

Neue Religionslehrerinnen in Nürtingen beauftragt

05.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

In der Nürtinger Stadtkirche haben die Dekanin Christiane Kohler-Weiß und Schuldekanin Dorothee Moser acht Lehrerinnen für den evangelischen Religionsunterricht beauftragt. Die jungen Pädagoginnen werden an Grund-, Gemeinschafts- und Realschulen eingesetzt.

Vokationsgottesdienst in der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius Nürtingen: Die acht neuen Religionslehrerinnen mit Dekanin Christiane Kohler-Weiß (hinten rechts) und Schuldekanin Dorothee Moser (rechts) Foto: Dietrich

NÜRTINGEN. Applaus in der Stadtkirche St. Laurentius: Soeben hatten im Gottesdienst am Sonntag, 1. Mai, acht junge Lehrerinnen berichtet, warum sie gerne das Fach Religion unterrichten. Sie bekamen in diesem Gottesdienst die kirchliche Beauftragung dazu, Vocatio genannt.