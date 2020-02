Neue Pumpentechnik für den Ochsenbrunnen wurde installiert

Die Arbeiten für die Sanierung des Nürtinger Schillerplatzes schreiten zügig voran. Dies zeigt sich nicht nur überirdisch, wo die Flächen mit dem neuen Granitbelag täglich größer werden: Auch im Untergrund geht einiges voran. So wurde am Freitagmorgen die neue Pumpenkammer für den Ochsenbrunnen versetzt. Diese ist deutlich größer als die alte Brunnenstube und genügt jetzt auch den gültigen Arbeitsschutzbestimmungen für die anfallenden Wartungsarbeiten. Die alte Brunnenstube war nicht nur zu klein, sondern auch technisch unzureichend. Dies zeigte sich unter anderem daran, dass sie infolge mangelhafter Belüftung das Erscheinungsbild einer Tropfsteinhöhle bot. In den nächsten Wochen wird die komplette neue technische Einrichtung für den Brunnen in der Pumpenkammer installiert. Die sichtbaren Brunnenteile aus Marmor befinden sich derzeit noch beim Steinmetz. Dort werden sie gereinigt, beschädigte Elemente werden ausgebessert. Die Stadtwerke verlegen in den kommenden Wochen noch Anschlüsse. Und wenn die Fläche um den Brunnen fertiggestellt ist, kann der komplette Ochsenbrunnen dann voraussichtlich im Frühsommer in neuem Glanz erstrahlen. nt/Foto: BHM