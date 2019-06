Neue Prorektoren gewählt

11.06.2019

Senat der HfWU wählt neue Hochschulleitung

NÜRTINGEN (pm). Insgesamt drei Prorektoren gehören als nebenamtliche Rektoratsmitglieder neben dem Rektor und dem Kanzler zum Führungsgremium der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU). Deren dreijährige Amtszeit läuft zum Ende des Sommersemesters ab. Dr. Carola Pekrun wurde für eine zweite Amtszeit gewählt. Die Professorin für Pflanzenbau und Qualitätsmanagement gehört dem Rektorat bereits seit 2016 als Prorektorin an.

Neu gewählt wurden die Professoren Dr. Markus Mändle und Dr.-Ing. Dirk Stendel. Mändle ist Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Kooperationswesen und am Standort der Hochschule in Geislingen Prodekan der Fakultät Wirtschaft und Recht. Stendel hat an der HfWU eine Professur „Visualisieren und Entwerfen in der Landschaftsarchitektur“ inne und trägt zudem als Prodekan Verantwortung für die Fakultät „Umwelt Gestaltung Therapie“.