Schwerpunkte

Neue Nester für Mehlschwalben in Nürtingen

28.10.2021

Einen anstrengenden Arbeitseinsatz hatten die Helfer der Nabu-Gruppe Nürtingen und Umgebung bei der diesjährigen Mehlschwalbennestaktion in der Kirchheimer Vorstadt. An 13 Häusern wurden insgesamt 64 Mehlschwalbennester neu angebracht, ersetzt oder umgehängt. Die Hausbesitzer waren allesamt vor Ort und unterstützten die Ehrenamtlichen, sodass sich für all die kleineren Probleme schnell Lösungen fanden. Den Mehlschwalben stehen jetzt in der Kirchheimer Vorstadt anderthalbmal so viele Nester wie bisher zur Verfügung. Ein so guter Mehlschwalbenbestand in einem doch recht städtisch geprägten Stadtteil – dazu tatsächlich noch zehn echte Lehmnester –, das sei heutzutage etwas Besonderes. pm