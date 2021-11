Schwerpunkte

Neue Mitte für den Nürtinger Stadtteil Raidwangen?

29.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Bürgerbeteiligung im Nürtinger Stadtteil Raidwangen zum Ortsentwicklungskonzept brachte viele Anregungen. 206 qualitativ hochwertige Vorschläge, die sich mit der Zukunft der Gemeinde beschäftigen.

Verliert die historische Ortsmitte von Raidwangen in Zukunft ihre Bedeutung? Im Zuge des Ortsentwicklungskonzeptes wird über eine neue Mitte bei der Schule nachgedacht. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Was fehlt in Raidwangen? Anregungen, wie sich die Bewohner ihren Stadtteil in der Zukunft vorstellen, haben sie im Zuge des Ortsentwicklungskonzeptes formuliert. Bei der Corona-bedingt digitalen Beteiligung im Mai dieses Jahres wurden die Themen für ein zukunftsfähiges Raidwangen bearbeitet. 206 Vorschläge gingen von 86 Bürgern ein. „Zu allen Themen wurden qualitativ hochwertige Beiträge eingereicht“, so Verena Hudert vom Stadtplanungsamt, die in der letzten Gemeinderatssitzung einen Zwischenbericht gab. „Die Anregungen sind eine gute Basis für die weitere Arbeit an der Ortsentwicklungskonzeption“, lobte Hudert das Engagement.