Neue Missionstätigkeit durch Licht der Hoffnung ermöglicht

26.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: An jedem Sonntag wird in der evangelischen Kirche in Ljubljana die Videoausstattung eingesetzt

Für sechs soziale Projekte sind in der 30. Saison der Spendenaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung Gelder ausgeschüttet worden. Das internationale Projekt ist nun bereits komplett umgesetzt. In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Ljubljana wird die angeschaffte Videoausstattung für digitale Seelsorge bereits verwendet.

Die Predigten von Pfarrer Geza Filo werden nun jeden Sonntag ins rechte Licht gerückt und per Videokamera aufgenommen. Fotos: pm

LJUBLJANA. „Mit großer Freude“ berichtet Pfarrer Geza Filo von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana per EMail über die von den Spendengeldern von „Licht der Hoffnung“ neu angeschaffte Ausrüstung zu digitalen Übertragungen aus der Kirche. „Die Ausrüstung, die uns von Ihren Lesern und Sponsoren ermöglicht wurde, ist jetzt fast vollständig in Betrieb und wird seit Ostern experimentell verwendet.“ Das größte Problem sei die Verlegung von optischen Kabeln und die Vernetzung mit den Geräten gewesen, „da diese Infrastruktur an unserem Standort bisher nicht verfügbar war“.