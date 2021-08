Schwerpunkte

Neue Lehrer werden vereidigt

30.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Landkreis Esslingen starten 113 Junglehrer. 37 beginnen für Lernbrücken zwei Wochen früher.

Mit der Vereidigung an drei Standorten und zu zwei verschiedenen Terminen beginnt in diesem Schuljahr für 113 Junglehrerinnen und Junglehrer im Landkreis Esslingen die Schule. „Ich freue mich, dass sich 37 Lehrkräfte bereit erklärt haben, zwei Wochen früher in ihr neues Arbeitsfeld einzusteigen und dadurch Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr ermöglichen“, so die Leitende Schulamtsdirektorin Corina Schimitzek in einer Pressemitteilung des Staatlichen Schulamts Nürtingen. So treten bereits am heutigen Montag 37 Lehrerinnen und Lehrer in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg ein. Sie sind dem Aufruf des Kultusministeriums und des Staatlichen Schulamts Nürtingen gefolgt und hatten sich bereit erklärt, in den „Lernbrücken“ vierzehn Tage in den Sommerferien zu unterrichten.

So sei es dank ihrer Unterstützung gelungen, mit den Lernbrücken den Schülern Lern- und Förderkurse anzubieten, in denen sie Stoff aufholen, Lerninhalte wiederholen und gezielt an Lernschwierigkeiten arbeiten und nicht zuletzt coronabedingte Lernlücken schließen könnten. „Dass die neuen Lehrkräfte außerdem ihre Bereitschaft signalisiert haben, auch in Fächern zu unterrichten, die sie nicht studiert haben, ist gerade angesichts der derzeitigen Herausforderungen für die Schülerinnen und Schüler eine große Hilfestellung“, so Schimitzek.