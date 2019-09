Neue Küche besteht die Fela-Feuertaufe

03.09.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Mit der Einweihung an der Versöhnungskirche wurden nun alle Spendergelder der 27. Saison verwendet

Schon an Weihnachten 2017 sind bei unserer Spendenaktion „Licht der Hoffnung“ Gelder für die finanzielle Unterstützung der Generalsanierung der Küche für das Ferienlager (Fela) an der evangelischen Versöhnungskirche in Nürtingen gesammelt worden. Nun ist die Küche gerade noch vor dem Fela-Start fertig geworden und hat die Feuertaufe mit Bravour bestanden.