Schwerpunkte

Neue internationale Partner

13.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Weitere Partnerhochschulen für die Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in den USA, Argentinien und auch in Uruguay.

NÜRTINGEN. Mit rund hundert Hochschulen weltweit pflegt die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) Partnerschaften. Aus den USA, Argentinien und Uruguay sind drei weitere hinzugekommen.

Die HfWU hat Kooperationsvereinbarungen mit der Stockton University in den USA, mit der Universidad Austral Argentinien und der Universidad de Montevideo in Uruguay unterzeichnet. Die Stockton University liegt an der Ostküste der USA, direkt am Atlantik vor den Toren von Atlantic City, unweit der Metropolen Washington und New York City. Das Portal U.S. News und der World Report platzieren die Hochschule unter die zehn besten regionalen Universitäten.

Stark vertreten sind an der Uni vor allem die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer mit ihren verschiedenen Teildisziplinen, darunter auch das an der HfWU angebotene Themenfeld Gesundheits- und Tourismusmanagement. Standort der Universidad Austral ist die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Die Hochschule hat etwa die Größe der HfWU.

Mit dem breitgefächerten Studienangebot der argentinischen Uni ergeben sich für die Studierenden der HfWU vielfältige Möglichkeiten mit einem Auslandsstudium dort an ihre Studienfächer anzuknüpfen. Für südamerikanische Entfernungsverhältnisse ist Montevideo für Buenos Aires quasi die Nachbarstadt.