Neue Infos zum Thema Fluglärm in Nürtingen und Aichtal

09.10.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

In Nürtingen und Aichtal gab es neue Informationen zum Thema Fluglärm. Rechtsanwalt sieht wenig Chancen bei Klagen.

Im Saal und im Stream informierten sich viele Bürger.

NÜRTINGEN/AICHTAL. Die Überlegungen, eine alternative Abflugroute vom Stuttgarter Flughafen zu genehmigen, die in Hardt, Oberensingen, Wolfschlugen, Aichtal, Neuhausen, Denkendorf und Köngen für eine erhöhte Lärmbelastung sorgen wird, schlägt hohe Wellen und es formiert sich Widerstand aus der Bürgerschaft und den Verwaltungen der betroffenen Gemeinden. Am Mittwochabend gab es eine umfangreiche Informationsveranstaltung in der Nürtinger Stadthalle K3N, parallel dazu wurden die Aichtaler im Rahmen einer sehr gut besuchten Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses informiert.