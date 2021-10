Schwerpunkte

Neue Grabfelder auf dem Nürtinger Waldfriedhof

23.10.2021

NÜRTINGEN. Ab Montag, 1. November, werden neue Grabfelder auf dem Waldfriedhof mit Erdwahlgräbern in der Reihe ein- und zweistellig belegt. Bei einer Bestattung in einem Erdwahlgrab in der Reihe hat man nun also drei Möglichkeiten der letzten Ruhestätte: ein Grabfeld im Block 021, eines mit liegendem Grabmal im alten denkmalgeschützten Teil des Waldfriedhofs oder ein Rasengrabfeld. Alle anderen angebotenen Grabarten auf dem Waldfriedhof stehen weiterhin zur Verfügung. nt Foto: nt