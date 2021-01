Schwerpunkte

Neue Gebührenkalkulation für Nürtinger Friedhöfe

21.01.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Auf dem Waldfriedhof wird ein kleiner Abschiedsraum für bis zu 16 Personen neu geschaffen

Für die Nürtinger Friedhöfe werden die Gebühren neu kalkuliert. Außerdem wird auf dem Waldfriedhof ein kleiner Abschiedsraum neu geschaffen. Damit will man auch kleineren Gruppen (bis zu 16 Personen) die Möglichkeit bieten, dass sie sich vom Verstorbenen verabschieden können, wenn ihnen die Aussegnungshalle zu groß ist.

Für den Waldfriedhof und alle anderen Nürtinger Friedhöfe tritt ab 1. Februar 2021 eine neue Satzung mit aktualisierter Gebührenkalkulation in Kraft. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Das umfassende Zahlenwerk und die Gebührenkalkulation erläuterte am Dienstag Heike Buchfink vom Bauverwaltungsamt den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Städte und Gemeinden entscheiden nach eigenem Ermessen, ob und in welcher Höhe sie nach dem Kommunalabgabengesetz für öffentliche Leistungen oder die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Gebühren erheben. Die Gebühren sollten möglichst kostendeckend sein, es dürfen aber auf keinen Fall Einnahmen daraus generiert werden, die dann höher sind als die entstandenen Kosten. „Die Verwaltungsgebühren und die Bestattungsgebühren werden nach Aufwand kalkuliert“, so Heike Buchfink.