Neue Gastronomie für Nürtingen

27.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In der ehemaligen Schiller-Apotheke entsteht das Café Hölderlin – Eröffnung voraussichtlich im späten Frühjahr 2021

Nürtingen bekommt einen neuen Gastronomiebetrieb in der Innenstadt. Hinter der Volksbank wurde im vergangenen Jahr die Schiller-Apotheke geschlossen. Der Nürtinger Faiz Rasool hat das Gebäude Kirchstraße 53 gekauft und will dort im nächsten Jahr das Café Hölderlin eröffnen.

In der ehemaligen Schiller-Apotheke in Nürtingen wird im nächsten Jahr das Café Hölderlin eröffnet. Skizze: privat

NÜRTINGEN. Baubeginn ist in den nächsten Wochen. „Wir beginnen mit der Erstellung des Anbaus“, sagt der Bauherr. Sein Ziel ist, das neue Lokal im späten Frühjahr beziehungsweise Sommer 2021 zu eröffnen. Und auf was dürfen sich die Nürtinger und Gäste aus der Umgebung freuen? „Der Charakter des Restaurants/Cafés wird in allen Bereichen traditionelle wie auch moderne Elemente vereinigen“, verrät Faiz Rasool. Geplant sei ein gastronomisches Angebot mit Ganztagsbetrieb. Es soll kalte und warme Speisen und auch Snacks geben. „Bei uns kann der Gast zum Frühstück kommen, findet aber auch abends im Restaurant eine abwechslungsreiche Speisekarte vor. Wir denken hier auch an Gäste, die später noch in der Stadt unterwegs sind und nur gemütlich zusammensitzen und etwas trinken wollen.“