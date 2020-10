Schwerpunkte

Neue Corona-Regeln für den Kreis Esslingen ab Samstag

16.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Feiern nur noch mit zehn Personen – Keine Sperrstunde für Gastronomie im Landkreis Esslingen

Bund und Länder reagieren mit schärferen Maßnahmen auf die steigenden Infektionszahlen. Im Landkreis Esslingen treten die neuen Regeln ab dem kommenden Wochenende in Kraft. Allerdings möchte man nicht alle Vorgaben übernehmen.

In Schulen gilt ab kommender Woche eine Maskenpflicht ab der Klasse 5. Foto: AdobeStock

NÜRTINGEN (la/mke). Die neuen Beschränkungen greifen in Regionen, in denen der Inzidenzwert – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner – den Wert von 35 überschreitet. Noch schärfere Regeln gelten in Risikogebieten mit einem Wert von über 50.