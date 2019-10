Neue Boulebahn beim Ruderclub

Am Neckar kann man in Nürtingen nicht nur spazieren gehen, Radfahren oder darauf rudern und paddeln. Ab sofort können Freunde des Boulesports ihrer Passion auf einer 14 Meter langen und acht Meter breiten Bahn beim Ruderclub nachgehen. Am vergangenen Freitag wurde die vom städtischen Bauhof errichtete Anlage offiziell mit einem Spiel eingeweiht, in dem ein Team der Stadtverwaltung gegen ein Team der Stadtseniorenvertretung antrat. Oberbürgermeister Johannes Fridrich warf dabei die erste Kugel. Aus den Reihen der Stadtseniorenvertretung kam die Anregung zum Bau einer Boulebahn. Der Standort neben dem Ruderclub wurde von den Bewohnern des Kroatenhofs begrüßt. Durch die Nähe zum Ruderclub und dem im Sommer geöffneten Biergarten ist die Versorgung für Spielende aller Generationen und Kulturkreise gesichert. Durch die Breite der Bahn können zwei Spiele parallel absolviert werden. Neben der Bahn wurden noch zwei Sitzbänke und ein Mülleimer aufgebaut. Die Bahn kann damit ab sofort von allen kostenfrei bespielt werden. nt