Neue Betriebe in der Nürtinger Fußgängerzone

09.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In die ehemalige Filiale von Gina Laura zieht Mitte November ein Fachgeschäft mit Spezialitäten vom Fass ein. Im Tresor Lifestyle wird der Cafébetrieb durch ein veganes Bistro ergänzt.

Das Modegeschäft Gina Laura in der Fußgängerzone hat geschlossen. Dort eröffnet Mitte November eine „Vom Fass“-Filiale. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wer in diesen Tagen durch die Nürtinger Fußgängerzone bummelt, der erkennt Veränderungen. Schon wieder ein Leerstand denkt man zunächst. Die ehemalige Filiale von Gina Laura ist leergeräumt. Die gute Nachricht: Mitte November zieht dort ein neues Geschäft ein. „Vom Fass“ gibt es dann Spirituosen, Essige, Öle, Weine und Feinkost. Das Unternehmen mit Sitz in Waldburg arbeitet mit Franchise-Partnern. „Die Einrichtung und die Produkte sind in allen Filialen gleich“, sagt Tina Valenti, die bestätigt, dass es eine Filiale mit Feinkost-Produkten bald auch in Nürtingen gibt. „Wir wollen spätestens Mitte November eröffnen“, sagt Tina Valenti, die als Franchise-Partnerin für Süddeutschland zuständig ist und auch die künftige Ladeninhaberin in Nürtingen bei Aktionen begleiten wird. „Wir freuen uns auf den neuen Standort in Nürtingen.“