Neue Aufgabe mit Gestaltungsspielraum bei der Stadt Nürtingen

02.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ortsvorsteher Bernd Schwartz freut sich auf die Herausforderung als neuer Amtsleiter im Technischen Rathaus

Ende Juni wurde im Gemeinderat die Umstrukturierung der Kernverwaltung beschlossen. Im August hat Bernd Schwartz sein neues Büro bezogen. Der langjährige Ortsvorsteher wechselte als Amtsleiter in die Kernverwaltung und kümmert sich künftig um Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung. Das neue Amt untersteht direkt dem Oberbürgermeister.

Blick auf den Kirchturm: Den hat Bernd Schwartz in seinem neuen Büro im Technischen Rathaus wenn er aus dem Fenster blickt und als Wandgemälde. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Eine effektivere Verwaltungsstruktur verspricht sich OB Johannes Fridrich vom neuen Stabsamt für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung. Hohe Erwartungen. Bernd Schwartz indes sieht sich für die Aufgabe gut gerüstet. Der Diplom-Verwaltungswirt war neun Jahre Ortsvorsteher in Neckarhausen, Hardt und Reudern und bringt vielfältige Erfahrungen mit. Kontakte zu den Bürgern gehörten für ihn zum Alltagsgeschäft. Auch das Thema Liegenschaften sei in den Teilorten immer wieder auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt bei den Ortsentwicklungsprojekten, die er in Neckarhausen und Reudern begleitet hat. Bei Ausgleichsmaßnahmen – Schwartz nennt hier als Beispiel die Autmutrenaturierung als Ausgleich für den Großen Forst – habe er mit Förster Richard Höhn und dem städtischen Umweltbeauftragten Jochen Hildenbrand zusammengearbeitet. Bei der Auswahl für das Gebiet Breitäcker in Reudern war Wirtschaftsförderer Christian Franz ein wichtiger Ansprechpartner. Zusammen mit dem Planungsamt, etwa mit Heidrun Eisele, wurden Bebauungspläne betreut. „Die Schnittstellen waren schon immer vielfältig“, freut sich Schwartz auf die Zusammenarbeit mit altbekannten Kollegen im neuen Amt.