Neckarau-Wirt spendet den Maltesern 2170 Euro

10.12.2021

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Sportgaststätte Neckarau in Nürtingen luden die Gastwirte Leo Kotaidis und sein Sohn Panu langjährige Stammgäste zu einem Spendenessen ein. Bei einem griechischen Büfett sammelten die beiden 2170 Euro. Den Erlös spendeten beide an die Aktion Herzenswunsch Krankenwagen der Malteser in Nürtingen. Der 57-jährige Gastwirt hat im letzten Jahr selbst dem Tode ins Auge geschaut. Nach einer Corona-Infektion musste er wochenlang auf der Intensivstation des Nürtinger Krankenhauses behandelt werden. „Man hat mir das Leben gerettet, nun möchte ich anderen einen Teil davon zurückgeben“, so Leo Kotaidis. Mit ihrem Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllen die Nürtinger Malteser sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch und bringen diese Menschen dorthin, wo sie allein nicht mehr hinkommen. Begleitet werden sie von ehrenamtlichen Maltesern. Für die Patienten und ihre Familien ist das Angebot kostenlos. Im Bild von links: Thaddäus Kunzmann (Kreisbeauftragter der Malteser), Panagiotis Kotaidis, Heike Klinger (Projektleiterin) und Leo Kotaidis (Neckarau-Wirt). pm Foto: Malteser Neckar-Alb