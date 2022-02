Schwerpunkte

NC Nürtingen: Arztpraxen aus ehemaligem Hauber-Gebäude ziehen in Interimsquartiere

26.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bauarbeiten im künftigen „Nürtinger Tor“ schreiten voran. Die Arztpraxen von Dr. Anette und Dr. Jochen Herkommer sowie den Kinder- und Jugendärzten Dr. Klaus Grissinger und Dr. Friedrich Franz-Gerstein packen im März Umzugskartons.

Das NC in Nürtingen wird derzeit saniert und umgebaut. Das hat auch Auswirkungen für die beiden Arztpraxen im vierten Stock, die im März in ein Übergangsquartier umziehen. Foto: Just

NÜRTINGEN. Patienten, Mitarbeiter und die Ärzte der beiden Praxen im NC sind täglich mittendrin. Seit Monaten arbeiten sie quasi auf der Baustelle. Im ehemaligen Einkaufszentrum in der östlichen Kirchstraße, das derzeit saniert und umgebaut wird, ist der Baulärm an manchen Tagen nur schwer auszuhalten. Die Sanierung erfordert Bauarbeiten mit schwerem Gerät. Es wird gesägt, gehämmert, gebohrt und es werden Wände herausgerissen oder abgebrochen. Nun folgt in den nächsten Monaten ein weiterer Bauabschnitt, der es notwendig macht, dass die beiden Arztpraxen im vierten Stock vorübergehend umziehen.