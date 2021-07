Schwerpunkte

Naturschutz im Nürtinger Stadtwald: von Waldrefugien und Methusalembäumen

07.07.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum – deshalb nehmen Förster Teile komplett aus der Bewirtschaftung

Der Wald bietet für viele Tier- und Pflanzenarten einen naturnahen Lebens- und Rückzugsraum. Deshalb ist es ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Forstwirtschaft, den Arten- und Biotopschutz zu gewährleisten. Im Nürtinger Stadtwald sind 68 Hektar besonders geschützt. Mehr Bilder finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Forst-Azubi Maximiliane Scherer markiert einen Habitatbaum. Fotos: Just

NÜRTINGEN. Wer in diesen Tagen durch den Wald in Nürtingen geht, kann die Spuren der Unwetter der vergangenen Wochen noch gut erkennen: Die Wege sind bedeckt mit abgerissenen Blättern und Zweigen. Besonders getobt hat das Unwetter entlang des Frickenhäuser Wegs, einer schnurgeraden Verbindung, im Waldgebiet Kirchert. Dort hat der Sturm etliche Bäume entwurzelt und der Hagel, der von Großbettlingen über den Wald in Richtung Braike zog, hat dort beinahe alle Bäume schwer getroffen. „Es gibt Bäume, die haben noch etwa zehn Prozent Laub“, sagt Förster Richard Höhn. Besonders hart getroffen hat es die Roteichen. „Wenn wir Glück haben treiben sie im Sommer noch mal aus“, sagt Höhn. Ihr Vorteil ist die dicke Rinde, die den Stamm vor Hagel schützt. Bei den Buchen sieht das anders aus: Es kann sein, dass die Bäume durch die Hagelschäden auch noch einen Pilzbefall bekommen. Wie groß der Schaden tatsächlich ist, werden die nächsten Monate oder gar Jahre zeigen.