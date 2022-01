Schwerpunkte

Nähe gezeigt

NÜRTINGEN. Ein gemütliches Beisammensein an fein gedeckten Tischen mit gutem Essen und weihnachtlichen Programmangeboten, das hatten die Verantwortlichen für den Heiligabend für Alleinstehende im Kroatenhof geplant. Doch die Veranstaltung fiel leider wie so vieles der sich verschärfenden Coronasituation zum Opfer. Wenn schon kein Beisammensein, dann wenigstens ein gutes Essen „to go“: Zwei Tage lang wurden von einem engagierten Team um Pfarrerin Evelyn Helle Berge von Fleischküchle und Kartoffelsalat gekocht und siebzig liebevoll beklebte Tüten mit vielerlei selbstgebackenen Weihnachtsgutsle, Mandarinen und einer schönen Geschichte gefüllt. An Heiligabend stand das Team zur Verteilung bereit und konnte manch strahlenden Besucher aus den Reihen der Kroatenhofbewohner sowie von außerhalb mit der Geschenktüte erfreuen. Stimmung dazu zauberten weihnachtliche Mundharmonikaklänge im Foyer und ein schönes Feuer im Freien, an dem man sich aufwärmen und noch ein bissle miteinander schwätzen konnte. Über die übrigen Tüten freuten sich am nächsten Tag noch die Menschen im Tagestreff. mp