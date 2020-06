Schwerpunkte

Nächtliche Feiern werden zum Ärgernis

04.06.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Unschöne Hinterlassenschaften in der Föllbachschlucht nach Treffs von Jugendlichen – Polizei kündigt vermehrt Streifen an

Unschöne Hinterlassenschaften an einem schönen Platz in der Föllbachschlucht nach nächtlichen Feiern Foto: privat

Ein lauschiges Plätzchen in der Föllbachschlucht zwischen Hardt und Wolfschlugen wird zum Ärgernis. Unschöne Hinterlassenschaften deuten dort darauf hin, dass eifrig gefeiert wurde, ohne an das Aufräumen zu denken. Einem Bürger, dem nach eigenem Bekunden eine saubere Natur am Herzen liegt und der deshalb regelmäßig Müll einsammele, wurde das vergangenen Samstag zu viel.