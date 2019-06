Nachhaltiger Tourismus für Kufranja

Nürtinger Studierende entwickeln vor Ort Ideen für nachhaltigen Tourismus in Jordanien

Die internationalen Studierenden und Lehrenden des Tourismus-Projekts in Jordanien pm

NÜRTINGEN (hfwu). Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) entwickeln Projekte für einen nachhaltigen Tourismus in Jordanien. Kann es gelingen, den Tourismus in Jordanien so auszubauen, dass die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft geschützt und nachhaltig gesichert wird?

Studierende und Lehrende von Hochschulen aus Jordanien, Palästina, Libanon und Deutschland versuchen auf diese vielgestaltige Herausforderung Antworten zu finden und Lösungen zu entwickeln. Dies geschieht im Rahmen der DAAD-Förderung „Hochschuldialog mit der Islamischen Welt“ in dem Projekt „Middle East Innovation Lab (MESIL)“, welches die HfWU koordiniert.

Ziel des Projektes ist es, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und der Zivilgesellschaft Konzepte und Geschäftsmodelle zu entwerfen, die insbesondere zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in der Region Kufranja im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze beitragen sollen.

