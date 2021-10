Schwerpunkte

Nachhaltig investieren in Nürtingen

23.10.2021 05:30, Von Thomas Oser — E-Mail verschicken

Das Forum zukunftsfähiges Nürtingen lud zu einem Abend über nachhaltiges Investment ein. In Zeiten von Negativzinsen lohnen sich Überlegungen, in die Energiewende oder Bildung zu investieren, ganz besonders. Drei Projekte, die Geldgeber suchen, stellten sich vor.

NÜRTINGEN. Dass die Energiewende technisch gut machbar ist, wird von der Wissenschaft immer wieder versichert. Eine Fotovoltaikanlage kann dem Klimaschutz dienen und sich finanziell bezahlt machen. Doch nicht jeder hat ein geeignetes Hausdach oder das nötige Geld für größere Investitionen. Und manch eine Mitbürgerin hat vielleicht etwas für die Zukunft gespart, weiß aber nicht, wie sie ihr Geld umweltverträglich und gemeinwohldienlich anlegen kann – und muss obendrauf vielleicht noch Negativzinsen bezahlen.

Antworten auf diese und andere Fragen gab ein Abend mit dem Thema „Nachhaltiges Investment in Nürtingen“ des Forums Zukunftsfähiges Nürtingen am vergangenen Montag in der Alten Seegrasspinnerei. Bei diesem haben sich drei gemeinwohlorientierte Nürtinger Projekte, die nach Geldgebern suchen, präsentiert.