Nach Messerattacke in Nürtinger Wohnheim: HfWU fordert Konsequenzen

09.11.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nach dem Angriff am vergangenen Wochenende in Nürtingen auf internationale Studenten pocht die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) auf höhere Sicherheitsstandards im Wohnheim Schelmenwasen. Die HfWU sieht das Studierendenwerk in der Pflicht.

Seit Samstag bewacht ein Sicherheitsdienst das Wohnheim Schelmenwasen. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Nach der Tat am Samstagmorgen, bei der im Wohnheim Schelmenwasen drei Studenten zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden, haben mehrere Heimbewohner Bedenken bezüglich der Sicherheit in dem Gebäude geäußert (wir berichteten).