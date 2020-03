Nach Hammer-Attacke auf Jobcenter-Mitarbeiter in Nürtingen: Täter wollte ins Gefängnis

05.03.2020 17:50, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Weil er seinen Sachbearbeiter im Nürtinger Jobcenter mit einem Hammer attackiert hat, muss sich seit heute ein 33-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.

Der Angeklagte versteckte sein Gesicht vor den zahlreichen Medienvertretern im Gerichtssaal in Stuttgart. Foto: Klemke

NÜRTINGEN/STUTTGART. In Handschellen, mit tief sitzender Wintermütze, einem langen schwarzen Mantel und einem blauen Umschlag vor dem Gesicht, betrat der Angeklagte am Donnerstagmorgen den Verhandlungssaal am Stuttgarter Landgericht. Der Nürtinger hat bereits gestanden, im November vergangenen Jahres in das Jobcenter in der Galgenbergstraße gegangen zu sein und seinen Sachbearbeiter ohne Vorwarnung in dessen Büro mit einem Hammer angegriffen zu haben. Das Opfer konnte den Schlag abwehren und wurde nur leicht verletzt.

Der Angreifer ließ sich noch im Jobcenter widerstandslos von der Polizei festnehmen und sitzt seit dem in Untersuchungshaft. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft habe das Opfer seit dem Angriff mit psychischen Problem zu kämpfen und befindet sich in therapeutischer Behandlung.