Nach einem Tag Messe steht die Hochzeit

27.01.2020

Die Messe „Nürtinger Hochzeitswelt“ im Best Western Hotel am Schlossberg erfreute sich guten Besuchs

Auch die aktuellen Beauty-Trends konnte man bei der Hochzeitsmesse in Erfahrung bringen.

NÜRTINGEN (jüp). Kaum steckt der Verlobungsring am Finger, da beginnt oftmals schon die Planung für den wohl wichtigsten Tag im Leben vieler Paare: die Hochzeit. Ein Ideengeber für diesen besonderen Tag war am gestrigen Sonntag wieder die Messe „Nürtinger Hochzeitswelt“ im Best Western Hotel am Schlossberg. Bereits zum elften Mal veranstaltete Ute Weirich die Ausstellung.