Nach der Spende ein paar Tage in Südtirol erholen

09.01.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Unter den nächsten Spendern werden drei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Botango verlost – Jede Menge weitere Spendernamen

Die Liste der Namen der Leserinnen und Leser der Nürtinger und Wendlinger Zeitung, die einen Spendenbetrag für „Licht der Hoffnung“ überwiesen haben, ist in dieser 29. Saison der Hilfsaktion beinahe unerschöpflich. In dieser Woche lohnt sich eine Spende besonders. Denn wir verlosen drei Übernachtungen im Hotel Botango im Vinschgau in Südtirol.

(lcs) Das Hotel, das sich im italienischen Partschins in der Nähe von Meran befindet, stellt einen Gutschein über drei Nächte mit Frühstück sowie einen Restaurant-Gutschein zur Verfügung. Verlost wird er unter denjenigen, die bis Montag, 13. Januar, einen beliebigen Betrag auf eines unserer Spendenkonten überweisen. Wer Lust auf Easy-Going hat, für den ist das Botango in Südtirol ein heißer Tipp. Die Atmosphäre in Hotel ist „von Welt“. Sauna und Schwimmbad sind bis 23 Uhr geöffnet. Aktive sind ebenso schnell in den Bergen wie in der City.