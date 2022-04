Schwerpunkte

Nach dem Einkaufsbummel ins Benefizkonzert

02.04.2022 05:30

Insgesamt rund 50 Musikerinnen und Musiker spielen am morgigen Sonntag in der Stadthalle K3N für Menschen in der Ukraine.

NÜRTINGEN. Mit einem groß angelegten Benefizkonzert am morgigen Sonntag in der Stadthalle K3N unterstützt der Gitarrenkreis Nürtingen zum einen ukrainische Musiker, die vom Kriegsgeschehen betroffen sind, zum anderen über die „Aktion Deutschland hilft – Ukraine“ allgemein Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Der Gitarrenkreis, der alle zwei Jahre die Internationalen Gitarrenfestspiele Nürtingen veranstaltet, hat für diesen guten Zweck zahlreiche Musiker und mehrere Bands um Mitwirkung gebeten.