Nach Corona-Ausbruch in Nürtinger Flüchtlingsheim: Nur noch wenige Infizierte in Kreisunterkünften

14.11.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Corona-Lage in den Unterkünften des Landkreises entspannt sich – Neue Quarantäne-Unterkunft in Neuffen gefunden – Sicherheitsdienst aufgestockt

Nachdem es in der Flüchtlingsunterkunft in der Nürtinger Max-Eyth-Straße zu einem Corona-Ausbruch mit über 30 Infizierten gekommen war, gab es viel Kritik am Vorgehen des Landratsamtes Esslingen. Derzeit entspannt sich die Lage in den Unterkünften wieder und auf einen möglichen neuen Ausbruch scheint man besser vorbereitet zu sein.

Das Gebäude in der Max-Planck-Straße 15 in Neuffen wird zur Quarantäne-Station. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN/NEUFFEN. Ende Oktober meldeten Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe erschreckende Zahlen aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Nürtinger Max-Eyth-Straße. Das Landratsamt in Esslingen bestätigte die Infos: Über 30 Bewohner waren positiv auf Covid-19 getestet worden.