Nabu-Experte im Kreis Esslingen: "Ein starkes Wespenjahr"

27.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

In diesem Sommer sind besonders viele Wespen unterwegs – Experte gibt Tipps zum richtigen Umgang mit den Insekten

2020 sind ungewöhnlich viele Wespen unterwegs. Aber wieso eigentlich? Wie wird man die schwarz-gelben Plagegeister los? Und was sollte man nach einem Stich auf gar keinen Fall tun? Zusammen mit einem Experten des Nabu-Kreisverbandes Esslingen klären wir die wichtigsten Fragen.

Ganz oben auf dem Speiseplan: Wespen haben eine Schwäche für süße Säfte. Foto: AdobeStock

In der Sonne sitzen, ein Eis schlemmen und einfach den Sommer genießen. Es könnte so schön sein – wenn man nicht schon nach wenigen Sekunden von drei, vier Wespen belagert werden würde. „2020 ist ein starkes Wespenjahr“, bestätigt Rolf Frey, Wespen- und Hornissen-Fachberater und Vorstandsmitglied des Nabu-Kreisverbands Esslingen. Grund dafür seien der milde Winter und das sonnige Frühjahr. So konnten viele Wespen-Königinnen neue Völker gründen.