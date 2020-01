Musikwerkstatt hilft wieder Verein „Anna“

Zum zweiten Mal wurde beim Jahreskonzert der Musikwerkstatt Nürtingen im Theater im Schlosskeller für den Verein Anna gespendet. In vier Konzerten musizierten die Schüler für krebskranke Kinder und deren Familien. Britta Lässing (links) und Yvonne Urban (Zweite von rechts), die beiden Leiterinnen der Musikwerkstatt, übergaben eine stolze Spende von 2250 Euro an Bärbel Schweizer (rechts), Vorsitzende des Vereins Anna. Die Scheckübergabe fand in den Räumen der Musikschule statt. pm