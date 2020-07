Schwerpunkte

Musikkabarett auf der Nürtinger Kulturbühne

13.07.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Mackefisch aus Mannheim spielten vor der Stadthalle K3N und machten sich gleich einige Freunde

Das Duo Mackefisch aus Mannheim auf der Kulturbühne. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Erfrischend waren am vergangenen Freitag die vom Catering des K3N bis an den Platz gebrachten Cocktails, erquickend hingegen, was sich auf der Kulturbühne abspielte. Denn das Duo Mackefisch aus Mannheim wurde für ihr musikalisches Kabarett bereits mit Preisen ausgezeichnet und hatte ab dem ersten Moment auch ihr erlesenes Publikum in Nürtingen im Griff.