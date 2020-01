Musikalisch auf die Festtage eingestimmt

Begeisterndes Weihnachtskonzert des Liederkranzes

NT-OBERENSINGEN (pm). Unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen, am 21. Dezember, gab der Liederkranz Oberensingen unter seinem neuen Chorleiter Thimo Härter und am Klavier und der Orgel begleitet von Philipp Wieland in der Kirche in Oberensingen ein klassisches Weihnachtskonzert.

Auf der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche in Oberensingen begann der gemischte Junge Chor „Mixed Generation“ mit dem eindrucksvollen „Kyrie“ von Steve Dobrogosz, gefolgt von „Tollite Hostias“ und „Joy to the world“. Es folgte dann der gemischte Gesamtchor mit den klassischen Stücken „Richte mich Gott“ von Mendelssohn Bartholdy und „Ave verum corpus“ von Mozart.

Nachfolgend sang der Männerchor „Ein Licht leuchtet hell in der Dunkelheit“ von Bernd Stallmann und „Dank sei dir Herr“ von Händel; Letzteres mit Sopransolo von Mara Meinl und Julia Kuhn, zwei Sopransängerinnen aus dem eigenen Reihen des Liederkranzes. Nach dem von den Frauen vorgetragenen „Joyfull sing“ folgten dann im Wechsel der drei Chorformationen des Liederkranzes „Mary did you now“, „May it be“ und „Jubilate Deo“ (Junger Chor „Mixed Generation“).