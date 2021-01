Schwerpunkte

Musik und Filme streamen

23.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Stadtbücherei erweitert ihr Online-Angebot an Medien

NÜRTINGEN (nt). Die Stadtbücherei Nürtingen startet mit neuen Angeboten: Ab sofort können Kunden der Stadtbücherei werbefrei Musik und Filme online streamen. Gerade in Pandemiezeiten baut die Stadtbücherei Nürtingen ihr digitales Standbein weiter aus, um ein gutes, einfach zu nutzendes mediales Angebot zu machen. Dies wurde möglich durch eine großzügige finanzielle Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auf Dauer soll so eine optimale Kombination aus digitalen und analogen Services aufgebaut werden. Dabei bleibt das vorhandene Medienangebot an DVDs, CDs, Tonies und Mobisticks weiterhin bestehen und es wird laufend ergänzt. Neu ist nun die Erweiterung um drei Streaming-Plattformen.