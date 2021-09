Schwerpunkte

Museumslager des Kreises Esslingen muss aus Bunkern ausziehen

25.09.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Das Freilichtmuseum des Landkreises muss die Bunker des ehemaligen Munitionsdepots im Tiefenbachtal räumen. Die Bauten und das Gelände werden verfüllt.

Klinikdirektor Nadler (rechts) erläutert Kreisräten den Bettenbau (im Hintergrund). Foto: ug

Fundierte Zahlen und Fakten in Ausschusssitzungen sind die Voraussetzung, damit Mitglieder des Kreistags entscheiden können. Die persönliche Anschauung und Gespräche vor Ort sind jedoch eine wertvolle Ergänzung für das Verständnis von oft komplexen Prozessen. Die Gelegenheit dazu nutzten am Donnerstag rund 50 Mitglieder des Kreisparlaments bei einer Informationsfahrt per Bus zu aktuellen Projekten des Kreises.