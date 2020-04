Müssen Fitnessstudios weiter zubleiben?

In Nürtingen stehen sportbegeisterte und gesundheitsbewusste Menschen in den Startlöchern, bis sie wieder an die Geräte dürfen

Seit Montag dürfen Einzelhändler wieder ihre Ladentüren öffnen. Ein Stück Normalität in einem von der Krise überschatteten Alltag. Wie sieht es mit den Fitnessstudios aus? „Unsere Mitglieder wollen trainieren und ihr Immunsystem stärken“, sagt Harry Schumacher vom Parc-Fitnesscenter. Er hat sich deshalb auch an OB Fridrich gewandt.

NÜRTINGEN. „Wir werden täglich von Kunden per Mail, Telefon und auch noch per Brief angefragt, wann wir denn wieder öffnen können“, berichtet Harry Schumacher. Den Menschen, die turnusmäßig Muskeltraining betreiben, fehlen die regelmäßigen Trainingseinheiten. „Sie klagen über extreme Rückenbeschwerden, sorgen sich um ihre Figur oder haben psychische Probleme.“