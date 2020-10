Schwerpunkte

Mobilität und Digitalisierung stehen im Fokus

12.10.2020

Hauptversammlung der Nürtinger SPD – Dank an Wetzel

NÜRTINGEN (pm). Bei der Mitgliederversammlung der Nürtinger SPD wurden insbesondere das Thema Mobilitätskonzept für Nürtingen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Nürtingen diskutiert. Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Wahl eines neuen Vorstands.

Zum Thema Mobilität berichtete die Vorsitzende und Gemeinderätin Bärbel Kehl-Maurer von einer Exkursion nach Mühlacker, wo die Stadt in ihrem Bahnhof zusammen mit dem Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis sowie Abellio eine „Mobilitätszentrale“, eine Einrichtung, die auch Nürtingen gut zu Gesicht stehen würde, betreibt. So werden im Bahnhof von Mühlacker nicht nur Tickets für den ÖPNV verkauft; Interessierte können sich auch über touristische Fragen informieren, am E-Car-Sharing teilnehmen, E-Bikes mieten oder auch nur eine Box für ihre Fahrräder anmieten.

„Auch in Nürtingen sollten und könnten alle Akteure und Interessenten für eine vergleichbare Mobilitätszentrale zusammengebracht werden. Wenn alle an einem Strang ziehen, kann das zweifellos ein Erfolg werden“, so Jürgen Müller, stellvertretender Vorsitzender.

Bärbel Kehl-Maurer berichtete in diesem Zusammenhang, dass die SPD-Fraktion noch im September 2020 einen entsprechenden Antrag an die Stadtverwaltung gestellt hat. In diesem wird gefordert, ebenfalls eine Mobilitätszentrale im Nürtinger Bahnhof einzurichten.