Schwerpunkte

Mit Wille ist die Energiewende zu schaffen

13.11.2021 05:30, Von Jörg Nolle — E-Mail verschicken

Thomas Bürkle, Landesschef der Elektriker, und die Grünen-Staatssekretärin Andrea Lindlohr diskutierten bei einer Veranstaltung der Stiftung Ökowatt in Nürtingen über nachhaltiges Bauen.

Bald Pflicht bei Neubau und Dachsanierung: Fotovoltaik auf dem Dach Foto: Nolle

NÜRTINGEN. Alle Jahre wieder ein Klimagipfel ist wichtig, entscheidend aber wird sein, was vor Ort auf unseren Dächern geschieht. So die Erkenntnis aus einer Veranstaltung der Nürtinger Stiftung Ökowatt mit Andrea Lindlohr, Esslinger Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin im neuen Ministerium für Wohnen, sowie Thomas Bürkle, Vizepräsident der Handwerkerschaft im Land und damit Chef der Elektriker. Die kommen ins Spiel, weil sie die Energiewende mit ihrer Hände Arbeit vorantreiben sollen, ja müssen, wenn die Erderhitzung unter zwei Grad gehalten werden soll. Bürkle macht durchgehend auf Zuversicht: „Ja, wir schaffen das, wenn wir es wollen.“ Indes, „es fehlt uns noch ein bisschen am Wollen“.