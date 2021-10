Schwerpunkte

Mit Volldampf wird an der Radweg-Sanierung gearbeitet

23.10.2021

Anfang der Woche wurde mit dem Abriss der Rampe für Radfahrer und Fußgänger an der Carl-Benz-Straße in Nürtingen begonnen und genau gegenüber im Gutenbergweg wird in verschiedenen Bauabschnitten der Belag saniert. Am Donnerstag wurde entlang der Steinach der Belag abgefräst. Mit dem Ausbau des Gutenbergweges für Freizeitradler schafft die Stadt Nürtingen eine zusätzliche Verbindung vom Neuffener Tal in die Innenstadt für Radfahrer, die sich auf der vielbefahrenen Neuffener Straße unsicher fühlen und sich lieber auf weniger befahrenen Wegen bewegen. Finanziert wird die Sanierung des Gutenbergwegs samt Rampe aus dem Radbudget der Stadt. ali Foto: Lieb